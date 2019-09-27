حساب المواطن يرد على استفسار هام بشأن الأهلية

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حساب متابعات الخليج 365 يرد على استفسار هام بشأن الأهلية
متابعات الخليج 365 - الرياض
رد حساب متابعات الخليج 365 على استفسار مواطن يشكو من أنه سجل في البرنامج في شهر أغسطس ولم يتم دراسة الأهلية الخاصة به حتى اليوم الجمعة.
وقال حساب متابعات الخليج 365 ردًّا على الاستفسار: إنه يتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًّا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانه معرفة نتيجة أهليته عن طريق حسابه (دراسة الأهلية).
يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ24 استحقاق شهر نوفمبر المقبل.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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