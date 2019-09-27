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2019-09-27 إصابات في حادث انقلاب مركبة بالليث متابعات الخليج 365 - الرياض أكد المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) وقوع حادث مروري، اليوم الجمعة، في يلملم بمحافظة الليث. Advertisements وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية أنه ورد بلاغ يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة في يلملم نتج عنه وقوع عدة إصابات. وقال المركز: إن الجهات المختصة باشرت البلاغ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.







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