ضبط قرابة 4 ملايين مخالف في المملكة

2019-09-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أسفرت الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عن ضبط أكثر من 3 ملايين و900 ألف مخالف حتى يوم أمس الخميس.

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وأوضحت الحملة أنه تم ضبط 3051888 مخالفًا لنظام الإقامة و601447 مخالفًا لنظام العمل، بالإضافة إلى 254054 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

أما إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولاتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة، فبلغ 66619 شخصًا.