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2019-09-27 مدني الرياض: فيديو حريق المترو قديم متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements ‏نفى المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، المقدم محمد الحمادي، حدوث حريق في مترو الرياض. وأوضح الحمادي أن المقطع المتداول للحريق هو لحادث قديم وقع عام 1439هـ في مبنى تحت الإنشاء.







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