خطوات استخراج جواز سفر سعودي عن طريق بوابة أبشر للخدمات

عندما يقوم المواطن السعودي للتفكير في السفر إلي خارج المملكة إلي آي دولة أخري سواء عربية أو أجنبية لابد عليه من الحصول علي جواز سفر سعودي حتي يتمكن من السفر بكل سهولة ويسر،

وهناك مجموعة من الإجراءات لابد من ابتاعها لاستخراج جواز السفر السعودي، ومنها إعداد الأوراق المطلوبة للجواز وإتباع عده طرق أساسية، وتعتبر الأوراق المطلوبة والتي تحددها المديرية العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية هي أوراق ثابته لكل مواطن سعودي.

طرق استخراج جواز سفر سعودي

وهناك عدة طرق يتم إتباعها للحصول على جواز السفر :

الطرق التقليدية والمقصود بها ذهاب المواطن بنفسه إلى مديرية الجوازات بإتباع عدة خطوات أساسية وهي:

يتم الدخول علي منصة أبشر الإلكترونية

تسديد رسوم جواز السفر والتي تكون ثلاثمائة ريال سعودي في حالة الرغبة في الحصول علي جواز سفر صالح لمدة خمس سنوات فقط، وفي حالة الرغبة في الحصول علي جواز سفر صالح لمدة عشر سنوات تسدد رسوم قدرها ستمائة ريال سعودي.

يتم حجز موعد إلكتروني مع مديرية الجوازات في الأحوال المدنية التابع لها عنوان سكنه.

يتقدم المواطن بطلبه في الموعد المحدد له مسبقآ ومعه المستندات المطلوبة.

الأبناء الذين تخطوا سن خمس عشرعام و غير متزوجين لابد أن يكون ولي أمرهم معهم عند التقدم بالطلب مع إحضار بطاقة الهوية الشخصية الوطنية.

المواطن أقل من سن خمس عشر عام لابد من إحضار البطاقة العائلية الخاصة بالأسرة.

إحضار صورتين مقاس 4*6 ذو خلفية بيضاء وغير فورية مع ارتداء الزي السعودي عند التصوير.

تعبئة بيانات الاستمارة مع التأكد من صحة إدخال البيانات.

الدخول علي الرابط الخاص بالجوازات

طريقة الحصول على استمارات جواز سفر سعودي

للحصول علي الاستمارة الخاصة بإصدار أو تجديد جواز السفر السعودي.

بعد مضي عدة أيام يستطيع المواطن الحصول علي جواز السفر الخاص به.

الطرق المستحدثة وهي تقديم الأوراق المطلوبة لاستخراج الجواز بصورة إلكترونية توفر الوقت والجهد ومشقة الذهاب إلي مديرية الجوازات، وهناك عدة طرق لتقديم الطلب الخاص باستخراج الجواز بصورة إلكترونية وهي:

الدخول علي منصة أبشر للخدمات الإلكترونية

يتم تسديد رسوم جواز السفر بصورة آلية.

أن الأبناء أقل من سن الحادي والعشرين يتم تقديم الطلب من خلال حساب ولي أمرهم.

يتم تقديم الهوية الوطنية لكل من وصل لسن خمس عشرة عام.

يتم تعبئة البيانات المطلوبة باللغتين العربية والانجليزية مع التأكد من صحة البيانات المدونة.

يتم استلام جواز السفر أما من مديرية الجوازات نفسها أو من خلال الاستفادة من خدمة توثيق الوثائق ويحدد المواطن طريقة التوصيل من منصة أبشر نفسها.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر السعودي

إحضار بطاقة الهوية الشخصية وأن تكون سارية المفعول وقت تقديم الطلب.

ضرورة وجود بصمة للعينين.

في حالة وجود مخالفات مرورية علي المتقدم لابد من تسديدها قبل التقدم بالطلب.

تقديم صورة شخصية للمتقدم بالطلب في نظام وزارة الداخلية مع وجود بصمة في هذا النظام.

يقوم المتقدم بالطلب بتسديد رسوم استخراج الجواز والاحتفاظ بإيصال السداد.

يتم تعبئة أستمارة التقدم للحصول علي جواز السفر

ويتم تحميل الاستمارة لطباعتها وذلك عند إتباع الطرق التقليدية للحصول علي الجواز بإنهاء الإجراءات بصورة شخصية من خلال الذهاب إلي مديرية الجوازات.