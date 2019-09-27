رابط الاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية برقم الهوية والاستعلام عن…

أصبحت المملكة العربية السعودية تعتمد بشكل كبير علي المواقع الإلكترونية، وذلك من أجل الحرص لحرصها الشديد علي توفير الوقت، والجهد، والطاقة المبذولة و تجنب الأخطاء البشرية الوارد حدوثها، وأيضا حرصا منها علي مواطنيها في جميع مراحلهم العمرية والاجتماعية.

الاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية

حيث طرحت خدمة إلكترونية جديدة وهي الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية أو ما يعرف يسمي بالمعاش ذلك إلكترونيا عن طريق رقم الهوية فقط.

رابط الاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية برقم الهوية

خطوات الاستعلام:-

الدخول إلي الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية السعودية.

ثم تسجيل الدخول باسم الشخص المراد الاستعلام عن معاشه.

إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة السر إذا سبق التسجيل علي الموقع أو كلمة السر الجديدة في حال التسجيل لأول مرة أما في حالة نسيان كلمة السر يرجي الضغط علي خانة (نسيت كلمة السر والحصول عليها مرة أخري).

بعد ذلك تختار عرض مدة الاشتراك.

ومنها تختار الوظيفة والجهة الوظيفية، وتضغط علي معلومات الأجر فتظهر معلومات الأجر والراتب كامل.

الاستعلام عن وافد

حيث يتم خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية التابعة للحكومة السعودية وذلك لتسهيل العديد من الإجراءات بالنسبة للوافدين أو الكفيل، وذلك للاستعلام عن نقل كفالة وافد، أو تفاصيل عن الوافد أو في حالة هروب وافد، ويتم الحصول على المعلومات والتفاصيل باستخدام رقم الجواز أو رقم الإقامة عن طريق بوابة أبشر.

الخطوات الصحيحة للاستعلام عن وافد

الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ثم تسجيل البيانات المطلوبة

الضغط علي الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار الاستعلام عن موظف وافد.

ملئ البيانات وكتابة رقم الجواز أو رقم الإقامة وجنسية الوافد.

بعد كتابة البيانات سيطلب إدخال الرمز المرئي الموجود بالصورة والضغط على مربع البحث.

حيث ستظهر كافة بيانات الوافد الرقم واسم الوافد رباعي والمكان الذي يعمل به وصلاحية الإقامة.