المملكة العربية السعودية تقدم تأشيرات سياحية لأول مرة بدءاً من الغد

تأشيرات سياحية سيتم إطلاقها في السعودية غداً السبت الموافق 28/9/2019، وذلك وفقاً لما أعلنته المملكة العربية السعودية رسميًا يوم الجمعة عن إصدار تأشيرات سياحية لأول مرة لزوار من 49 دولة حول العالم، كما أعلنت الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني (SCTH) عن هذا الحدث في مدينة الدرعية، تلك المدينة القديمة التي أصبحت الآن وجهة سياحية رائدة.

إن انطلاق السياحة هو أحد ركائز برنامج إصلاح رؤية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعداد أكبر اقتصاد عربي لعصر ما بعد النفط، وقال أحمد الخطيب مدير السياحة في بيان “فتح المملكة العربية السعودية للسياح الدوليين هو لحظة تاريخية لبلادنا.”

السعودية تفتح أبوابها للسياح من دول العالم بدون قيود على الملابس

“سوف يفاجأ الزوار … بالكنوز التي يجب أن نشاركها – خمسة مواقع للتراث العالمي لليونسكو، ثقافة محلية نابضة بالحياة وجمال طبيعي أخاذ، وقال الخطيب إن المملكة ستخفف أيضًا من قواعد ملابسها الصارمة للنساء الأجنبيات، مما يسمح لهن بالخروج من رداء العباءة الذي لا يزال يرتدي ملابس عامة إلزامية للسعوديات، وأضاف أنه على النساء الأجنبيات ارتداء “ملابس متواضعة” دون ذكر تفاصيل.

سيكون السائحون من 38 دولة في أوروبا و 7 في آسيا، وكذلك الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، مؤهلين للتقدم بطلب للحصول على تأشيرات جديدة، وستكون التكاليف 300 ريال سعودي (80 دولارًا)، بتكلفة إضافية قدرها 140 ريال سعودي للتأمين على السفر، حسبما ذكرت مصادر سعودية، كما أن التأشيرات ستكون سارية لمدة 360 يومًا من تاريخ الإصدار لمدة 90 يومًا أو أقل، وما مجموعه أكثر من 180 يومًا في سنة واحدة.

متي سيتم إطلاق تأشيرات السياحة وكيفية الحصول عليها؟

بالنسبة للمقيمين في هذه الدول البالغ عددها 49 دولة، سيتم الحصول على التأشيرات عبر الإنترنت من خلال عملية تقديم مدتها سبع دقائق، أو عند الوصول إلى أكشاك الماكينات أو عدادات خاصة في أي من مطارات المملكة العربية السعودية الأربعة.

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ستبدأ طلبات الحصول على التأشيرات السياحية في 28 سبتمبر، حيث تم الإعلان عن التأشيرة عبر موقع على شبكة الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق حملة فيديو، وقد وضع علامة “أين في العالم؟” والتي ظهرت فيها عدة طلقات من المعالم السعودية والعجائب الطبيعية، مما دفع المشاهدين إلى تخمين مكان وجودهم.

قريباً السعودية بلد سياحي عريق

وفقًا لـ الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني، حصل الموقع على أكثر من 94 مليون مشاهدة منذ بثه المباشر، كما أعلنت SCTH ليلة الخميس أنها أنشأت صندوقاً بقيمة 15 مليار ريال لدعم المشاريع السياحية في جميع أنحاء المملكة، وفقا للتقارير.

قالوا أيضًا إنهم أجروا بحثًا ميدانيًا بدعوة 100 “سائح غير مرئي” إلى المملكة العربية السعودية لقياس رد فعل الجمهور على وجودهم، وكذلك لحشد تعليقاتهم على كيفية العثور على المملكة العربية السعودية وما يمكن تحسينه.

يعد تسويق المملكة العربية السعودية كموقع سياحي أحد الأهداف الرئيسية لرؤية 2030، وهي خطة المملكة الطموحة لإبعاد البلاد عن اعتمادها الشديد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، في حين أن السياحة الدينية كانت عاملاً رئيسياً في دخل المملكة العربية السعودية، حيث جاء الحجاج من جميع أنحاء العالم إلى المملكة العربية السعودية لزيارة الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلا أن الحكومة كانت حريصة على تسويق بقية المملكة العربية السعودية كسائح.

نيوم من أهم المواقع السياحية في رؤية 2030

أعلنت المملكة العربية السعودية في وقت سابق، عن تأشيرات سياحية خاصة بمهرجان موسم جدة، الذي تم تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، ويتم تصنيف جميع المواقع مثل العلا ونيوم والبحر الأحمر كمواقع سياحية محتملة، حيث تستعد العديد من المناطق الأخرى في البلاد للقاء الحشود المتوقعة أيضًا، حيث أخبرت SCTH الصحفيين في المؤتمر الصحفي أن هناك 10000 موقع تاريخي في جميع أنحاء البلاد، خمسة منها من مواقع التراث العالمي لليونسكو.