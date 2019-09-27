شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة جدة» تكشف تفاصيل فيديو موظفة تعرضت للتحرش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أوضحت وزارة الصحة، تعليقاً على فيديو تعرُّض موظفة في صحة جدة للتحرُّش من قبل رئيسها، أنه تمت الاستجابة لطلب الموظفة بإنهاء تكليفها وإعادتها لمقر وظيفتها الأساسي في صحة الطائف، بعد إحالة المعاملة إلى النيابة العامة.

وقالت (صحة جدة) في ردها على مقطع الفيديو: «الموظفة تقدمت بشكواها لدى صحة جدة وتم الرفع لمقام محافظة جدة بطلب إحالة الموضوع لـ(النيابة العامة) وتمت إحالة المعاملة للنيابة بتاريخ 11-9-1440».

وجرى إجابة طلب الموظفة بإنهاء تكليفها وإعادتها إلى مقر وظيفتها الأساسي في صحة الطائف. كما تؤكد صحة جدة أنها تعاملت وفق النظام في كافة الشكاوى المتعددة التي تقدمت بها الموظفة.

يذكر أنه تم تداول مقطع فيديو تظهر فيه مواطنة من منسوبات وزارة الصحة تحدثت فيه عن تعرُّضها للتحرش من قبل رئيسها في العمل، وعمل شكوى ضده لدى (صحة جدة)، وطالبت فيه بإنصافها.