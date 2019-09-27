شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3.9 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 28 / 1/ 1441هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة عن النتائج التالية:

Advertisements

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة 3907389 مخالفاً، منهم 3051888 مخالفا لنظام الإقامة، و601447 مخالفاً لنظام العمل، و254054 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 66619 شخصاً.

ثالثاً: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 543072 مخالفاً، وإحالة 496512 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة(651269 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 971563 مخالفاً.