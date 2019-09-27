شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يكشف حقيقة حريق مترو الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أكد الدفاع المدني أن ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق في مترو الرياض غير صحيح. أكد الدفاع المدني أن ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق في مترو الرياض غير صحيح. وكشف عبر «توتير» اليوم (الجمعة)، أن المقطع المُتداول هو لحادث حريق قديم وقع عام 1439هـ في مبنى تحت الإنشاء.



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