إغلاق جسر داخل مطار الملك عبدالعزيز الدولي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة أعلنت إدارة العلاقات العامة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، عن إغلاق الجسر المؤدي للصالة الجنوبية لأعمال الصيانة اعتبارا من يوم غد االسبت. وأكدت الإدارة، أن الحركة ستستمر عبر الطرق الفرعية للجسر، حيث نشرت خريطة توضح مسار الدخول والخروج بعد إغلاق الجسر.



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