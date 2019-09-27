مقتل 21 شخصا في أمطار الهند الموسمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال مسؤولو إدارة الكوارث في الهند أمس إن عدد الوفيات في منطقة بوني غرب البلاد بلغ 21 شخصا وسط هطول الأمطار الموسمية الغزيرة، ولا يزال 12 شخصا في عداد المفقودين.

وقال فيثال بانوت الضابط بقسم إدارة الكوارث بمنطقة بوني «إن الأمطار تراجعت منذ أمس ولكن تم انتشال مزيد من الجثث بعد منتصف الليل». وجرى انتشال 16 جثة من مدينة بوني وخمسة أخرى من إحدى الضواحي التي غمرتها المياه بعد عاصفة الأربعاء.

وكانت بعض حالات الوفاة ناجمة عن انهيار المباني، بينما الضحايا الآخرون كانوا بسبب الفيضانات التي جرفتهم.