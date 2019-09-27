أستراليا تواجه الجفاف بـ67 مليون دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستتعهد بـ100 مليون دولار أسترالي (5ر67 مليون دولار أمريكي) لمساعدة المزارعين، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أوضاعا قياسية من ارتفاع الحرارة والجفاف.

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وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في بيان أمس إن هناك حاجة إلى مزيد من المال وقليل من الروتين وزيادة الخدمات لمساعدة المزارعين المتضررين ومجتمعاتهم. وأضاف «إن دعم المجتمعات المتضررة من الجفاف يظل الأولوية الأكثر إلحاحا لحكومتنا».

وسيجري تخصيص ثلث التمويل لمبادرات دعم المجتمع، مع توفير ما يصل إلى ثلاثة آلاف دولار للأسر التي تستحق الدعم.

وتشهد مناطق واسعة من أستراليا أشد حالات الجفاف على الإطلاق منذ أبريل 2017، حيث أدت درجات الحرارة اليومية المرتفعة وسقوط الأمطار دون المعدل المتوسط إلى تكثيف الضغط على موارد المياه في عدد من المناطق.