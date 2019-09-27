58 % من أشجار أوروبا مهددة بالانقراض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت دراسة نشرت أمس أن 58% من أنواع الأشجار التي لا تنمو سوى في أوروبا معرضة لخطر الانقراض.

وجاء في الدراسة التي نشرها الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة ومقره سويسرا أن الأشجار معرضة لضغط من الآفات والنباتات الطفيلية والقطع الجائر والتطور العمراني.

وفحص الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة الذي يحتفظ بقائمة حمراء عالمية للأنواع المهددة 454 نوعا من الأشجار التي تنمو في أوروبا. ومن بين الـ265 نوعا التي لا توجد في أي قارة أخرى، يواجه 58% منها خطر الانقراض بشكل مرتفع أو مرتفع للغاية أو حاد. وقال رئيس وحدة القائمة الحمراء بالاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة كريج هيلتون - تايلور إن الاتحاد الأوروبي والمدافعين عن البيئة يجب عليهم الانتباه، مضيفا «الأشجار ضرورية من أجل الحياة على الأرض والأشجار الأوروبية في جميع أشكالها مصدر للغذاء والمأوى لأنواع لا تحصى من الحيوانات مثل الطيور والسناجب وتلعب دورا اقتصاديا رئيسيا».