ألمانيا تطيح بعصابة الانترنت الخفي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ألقت السلطات الألمانية القبض على سبعة أشخاص مشتبه بهم وأغلقت خادما (سيرفر) للانترنت الخفي يمارس أنشطة مشبوهة، بعد مداهمة لمركز بيانات غير قانوني غرب البلاد، حسبما ذكر المكتب الإقليمي لمكافحة الجريمة، والذي أوضح أنه جرى فصل الخادم عن شبكة الانترنت والتحفظ عليه.

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ويخضع المشتبه بهم، وهم عناصر في شبكة للجريمة الدولية، لتحقيق يتعلق بتهريب الأسلحة والمواد الإباحية وتجارة المخدرات.

وقال متحدث باسم الشرطة «كل ما يمكن أن تتخيله موجود على الانترنت الخفي».

يشار إلى أن الانترنت الخفي أو المظلم يعد جزءا مخفيا من شبكة الانترنت العالمية، ويقول الخبراء إن هذا النوع نما في الآونة الأخيرة بشكل كبير. ولا يمكن تحديد المواقع عليه باستخدام محركات البحث المعروفة مثل قوقل وياهو.