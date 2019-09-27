العنف وراء نزوح 240 ألفا في نيجيريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ جنيف

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس إن نحو ربع مليون شخص من شمال نيجيريا فروا جراء الهجمات المتصاعدة التي تشنها الجماعات المسلحة.

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وفي حين أن 40 ألف شخص فروا عبر الحدود الشمالية إلى النيجر خلال الأشهر العشرة الماضية، فإن ما يقدر بـ200 ألف شخص نزحوا داخل نيجيريا. وأوضح المتحدث باسم المفوضية بابار بالوتش في إيجاز صحفي في جنيف أن «الأشخاص يسعون لأماكن آمنة من الهجمات العشوائية التي تشنها الجماعات المسلحة على الرجال والنساء والأطفال على حد سواء».

وأضاف أنه ليس معروفا عن تلك الجماعات سوى القليل، وهي منفصلة عن حركة بوكو حرام الإسلامية التي تروع المنطقة منذ سنوات.

وتحدث الأشخاص الذين فروا من أعمال العنف في ولايات سوكوتو وزامفارا وكاتسينا النيجيرية عن أعمال اختطاف وتعذيب وابتزاز وقتل واغتصاب وتدمير للمنازل.