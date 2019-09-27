باكستان تغلق الحدود مع أفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أغلقت باكستان أمس جميع المعابر الحدودية مع أفغانستان، في محاولة لتحسين الأمن قبل الانتخابات الرئاسية في البلاد التي تمزقها الحرب، بعد أن هددت حركة طالبان بعرقلة الانتخابات. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن المعابر ستبقى مغلقة أمام حركة الأشخاص والشاحنات التجارية عبر الحدود خلال الاقتراع في أفغانستان اليوم.
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