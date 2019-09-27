السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - إسلام أباد أغلقت باكستان أمس جميع المعابر الحدودية مع أفغانستان، في محاولة لتحسين الأمن قبل الانتخابات الرئاسية في البلاد التي تمزقها الحرب، بعد أن هددت حركة طالبان بعرقلة الانتخابات. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن المعابر ستبقى مغلقة أمام حركة الأشخاص والشاحنات التجارية عبر الحدود خلال الاقتراع في أفغانستان اليوم.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باكستان تغلق الحدود مع أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.