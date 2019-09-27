السعودية | تأثيرات إعصار هيكا تصل نجران.. وتفعيل خطط الطوارئ

شكرا لقرائتكم تأثيرات إعصار هيكا تصل نجران.. وتفعيل خطط الطوارئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تابع الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران ورئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة، تأثيرات المنخفض الجوي الناتج عن إعصار "هيكا" على المنطقة.

واطمأن الأمير جلوي بن عبدالعزيز على الأوضاع عقب الأمطار الغزيرة والرياح النشطة التي شهدتها محافظة شرورة ومراكز الربع الخالي اليوم الجمعة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، حث الأمير جلوي بن عبدالعزيز، الجهات المعنية وأعضاء لجنة الدفاع المدني بالمنطقة على مواصلة تنفيذ خطة الطوارئ المعدة للحالة المناخية الاستثنائية الحالية، ومضاعفة الجهود في سبيل حماية الأرواح والممتلكات، مثمناً "تكامل كل هذه الجهات وعملها بروح الفريق الواحد".

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إلى ذلك، نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، اليوم الجمعة، من سحب رعدية على منطقة نجران تُصحب بنشاط في الرياح السطحية.

وشمل التنبيه مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب وثار ويدمة وشرورة وخباش. وتستمر هذه الأوضاع المناخية حتى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران سكان المنطقة إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.