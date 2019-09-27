السعودية | شاهد كيف عبر شاب أميركي عن حبه للسعودية

شكرا لقرائتكم شاهد كيف عبر شاب أميركي عن حبه للسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بث شاب أميركي عبر حسابه في "تويتر" مقطع فيديو يعبر فيه عن فرحته باليوم الوطني السعودي الـ 89، وألقى خلال المقطع أبياتا من الشعر الشعبي، تفاعل معها المغردون بشكل واسع.

"محمد دونالدفلود" في حديثه إلى "العربية.نت" يقول: "نظمت الأبيات الشعرية في يوم واحد، لرغبتي في المشاركة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وبث مشاعر الشوق والحنين لهذه البلاد الطيبة".

وأضاف "أنا في أميركا الآن منذ 5 أعوام، وأنا من مواليد مدينة الجبيل الصناعية شرق السعودية، وعشت في المدينة المنورة ما يقارب 17 عاماً، ومنذ نحو 3 سنوات لدي محاولات شعرية إلا أني أحتفظ بها".

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‏وأكمل حديثه: "في العادة أكتب ولا أنشر، بل أتمعن بالقصيدة وكلماتها، لكي أتذكر موقفا معينا حصل معي وأترك القصائد تتراكم في مدوناتي، ومناسبة اليوم الوطني كانت أول فرصة جريئة لي بالشعر والإلقاء الشعري".

وعن تفاعل الجمهور معه أوضح محمد دونالد: "أنا أعلم أني مبتدئ، ولكن أطمح لتحسين مستواي، وإتقان الشعر مع الوقت لأنشر كثيرا من كلماتي".

الأميركي محمد يحتفظ بالثوب والشماغ السعودي ويرتديه من فترة لأخرى، ختم حديثه بالقول: "أشتاق دائماً إلى السعودية التي تمتلك ثقافة مؤثرة وتاريخا وشعبا طيبا".