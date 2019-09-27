الإنذار المبكر يحذر أهالي جازان: عواصف رعدية وأمطار غزيرة حتى التاسعة

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر تحذيراً من أمطار غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على عدد من محافظات منطقة جازان. وقال الإنذار المبكر إن البلاغ يشمل 10 محافظات بالمنطقة ويستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير، كما تتكون السحب الرعدية الممطرة على منطقة الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.