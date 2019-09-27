المملكة الأولى عالمياً في الإنفاق على التعليم والسابعة في الأمن السيبراني

احتلت المملكة المركز الأول عالمياً في مؤشر إجمالي الإنفاق العام على التعليم، والسابع عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، بحسب ما جاء في مؤشرات النسخة الثالثة من تقرير التنافسية الرقمية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية ” IMD”.

وسجلت المملكة بحسب “عكاظ” تقدماً في الترتيب، بمعدل ثلاث نقاط، لتبلغ المركز 39 عالمياً، كما شهد الأداء السعودي قفزةً نوعيةً وتقدماً غير مسبوق في مؤشري البيئة التنظيمية الرقمية، وتوافر رأس المال للقطاع الرقمي، حيث ارتقت في الأول من المركز 50 إلى 39 عالمياً، وفي الثاني من المركز 31 إلى 13 عالمياً. وعلى المستوى العالمي، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى في تقرير التنافسية الرقمية، تلتها سنغافورة، ثم السويد، فالدنمارك، وسويسرا.