الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن آل سعود

أعلن الديوان الملكي، اليوم الجمعة، وفاة والدة الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن آل سعود، مشيرًا إلى أنه سيُصَلَّى عليها يوم غدٍ السبت الموافق 29 / 1 / 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وفيما يلي بيان الديوان الملكي:

«بيان من الديوان الملكي»:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحبة السمو الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيُصَلَّى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت الموافق 29 / 1 / 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.