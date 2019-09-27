اليوم الوطني / مسابقات شعرية ونثرية ومعزوفات وطنية في احتفاء فنون جازان باليوم الوطني الـ 89



جيزان 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

أعلنت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة جازان عن مسابقتها الثقافية بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وأوضح رئيس الجمعية علي زعلة أن المسابقة الثقافية تشمل المسابقة الإبداعية الأدبية في مجال الشعر من خلال المشاركة بقصيدة وطنية ، وفي مجال النثر من خلال المشاركة بقصة أو مقالة أو نص مفتوح ، وكذلك أفضل معزوفة وطنية يختارها العازف.

ودعا زعلة المشاركين والمشاركات إلى إرسال مشاركاتهم على إيميل الجمعية

// انتهى //

18:08ت م

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جيزان 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسأعلنت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة جازان عن مسابقتها الثقافية بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.وأوضح رئيس الجمعية علي زعلة أن المسابقة الثقافية تشمل المسابقة الإبداعية الأدبية في مجال الشعر من خلال المشاركة بقصيدة وطنية ، وفي مجال النثر من خلال المشاركة بقصة أو مقالة أو نص مفتوح ، وكذلك أفضل معزوفة وطنية يختارها العازف.ودعا زعلة المشاركين والمشاركات إلى إرسال مشاركاتهم على إيميل الجمعية [email protected] ، في موعد أقصاه الـ30 من سبتمبر الجاري، حيث ستقام أمسية احتفاءيه بالنصوص والمعزوفات الفائزة ، فيما رصدت الجمعية جوائز مالية للفائزين بالمراكز المتقدمة.// انتهى //18:08ت م0088

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