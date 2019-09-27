الخطيب عن التأشيرة السياحية: العباءات اختيارية للأجنبيات لكن الحشمة مطلوبة

2019-09-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد رئيس الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني، أحمد الخطيب، أن النساء الأجنبيات لن يضطررن إلى ارتداء العباءة خلال زيارتهن للمملكة بعد إتاحة التأشيرة السعودية لزيارة المملكة.

وقال الخطيب في حوار له مع صحيفة بلومبيرغ الامريكية ونقلته عكاظ إنه سيتم إبلاغ النساء الأجنبيات وإرشادهن بارتداء ملابس محتشمة.

وأوضح الخطيب أن المملكة ستفتح غداً السبت طلبات الحصول على تأشيرات سياحية عبر الإنترنت لمواطني 49 دولة، بينما يمكن للسياح الآخرين التقديم في السفارات والقنصليات في الخارج.

ولفتت بلومبيرغ إلى أن المملكة تعهدت بتطوير السياحة كجزء من خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتحول الاقتصادي، حيث يؤكد المسؤولون بأنه قطاع واعد يمكن أن يساعد في جذب أموال السياحة السعودية إلى داخل المملكة وجلب نوع جديد من الإنفاق الأجنبي.

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وقال الخطيب: نحن نشجع القطاع الخاص والمستثمر على المجيء واستكشاف مقدار الفرص الهائل، مشيراً إلى تفاصيل خطط توسيع طاقة المطارات وإضافة مئات الآلاف من غرف الفنادق وتطوير عروض المطاعم وأنماط الحياة.

وكشف الخطيب أن الحكومة تستهدف 64 مليون زيارة بحلول عام 2022 و 100 مليون سنوياً بحلول عام 2030 – بزيادة عن 40 مليوناً اليوم – على رغم أن هذا يشمل كلاً من السياح المحليين والأجانب، مشيراً إلى أن السعوديين سيقبلون بتدفق السياح. وقال الخطيب : لدينا مئات الآلاف من الطلاب السعوديين الذين درسوا في الخارج وعادوا، ونحن نرحب بالثقافات المختلفة والديانات المختلفة وتابع : نحن أمة مرحبة للغاية.

وأشار إلى أن البلاد قد مرت بالفعل بتغييرات هائلة على مدى السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك وضع حد لحظر قيادة المرأة وإدخال دور السينما والحفلات الموسيقية.

وقال الخطيب: إذا كنت لا توافق على شيء ما، فيحق لك عدم الذهاب إليه أو عدم زيارته… اليوم معظم التغييرات وراءنا.

وأضاف أن العباءات ستكون اختيارية للزوار والمقيمين الأجانب، لكنها ستخضع لقواعد تتطلب ارتداء ملابس محتشمة.

وأوضح قائلاً: ستنشر الحكومة قانون اللباس، والحكومة هي أعلى سلطة.

وأكد الخطيب أن ما يمكن للسائح رؤيته هنا في المملكة واستكشافه هو الثقافة – الثقافة القوية والعظيمة التي لدينا.







