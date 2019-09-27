الان تتابع مرسوم ملكي بالموافقة على تعديل نظام التقاعد العسكري والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارا، بالموافقة على تعديل نظام التقاعد العسكري، للمتوفين أو المصابين.
ونص المرسوم الملكي بالموافقة على أنه في حالة إصابة أو وفاة العسكري المثبت على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية – الذي ينطبق عليه ما ورد في المادة (18) والفقرة (ب) من المادة (20) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 5-4-1395هـ، أو الأمر الملكي رقم (أ/111) بتاريخ 5-5-1424هـ – فيرقى إلى الرتبة التي تعلو رتبته العسكرية، ويسوّى معاشه على أساس أعلى درجة في المستوى الذي يعلو مستواه في سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية.
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