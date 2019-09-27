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القيادة تعزي رئيس الجمهورية الفرنسية في وفاة الرئيس السابق

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية في وفاة رئيس الجمهورية الفرنسية السابق السيد جاك شيراك.

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وقال الملك المفدى: «تلقينا نبأ وفاة السيد جاك شيراك رئيس الجمهورية الفرنسية السابق، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة مماثلة للرئيس ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة فخامة السيد جاك شيراك رئيس الجمهورية الفرنسية السابق، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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