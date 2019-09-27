شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي رئيس الجمهورية الفرنسية في وفاة الرئيس السابق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية في وفاة رئيس الجمهورية الفرنسية السابق السيد جاك شيراك.

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وقال الملك المفدى: «تلقينا نبأ وفاة السيد جاك شيراك رئيس الجمهورية الفرنسية السابق، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة مماثلة للرئيس ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة فخامة السيد جاك شيراك رئيس الجمهورية الفرنسية السابق، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».