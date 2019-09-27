شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن آل سعود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلن الديوان الملكي اليوم وفاة والدة صاحبة السمو الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن آل سعود. وقال الديوان الملكي في بيان اليوم (الجمعة) إنه سيصلى على الفقيدة يوم غدٍ السبت الموافق 1441/1/29 بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، داعياً الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.



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