شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تغير صورتك في بطاقة الأحوال؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الحالات التي يتم فيها تغيير الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية.

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وأوضحت «الأحوال المدنية» أن تغيير الصورة الشخصية يتم في حال تجديد الهوية الوطنية، أو بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية.

وفي السياق، أوضحت «الأحوال المدنية» أنه في حال طلب تعديل بيانات المؤهل التعليمي، فإنه تتم زيارة أقرب مكتب للأحوال المدنية مع إرفاق آخر مؤهل تم الحصول عليه، ولا يلزم حجز موعد.

يذكر أنه يمكن لحاملي الهوية الوطنية تجديدها قبل انتهائها بـ180 يوماً.