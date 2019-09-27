السعودية | الملك سلمان وولي عهده يعزيان بوفاة جاك شيراك

شكرا لقرائتكم الملك سلمان وولي عهده يعزيان بوفاة جاك شيراك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.

وقال الملك سلمان: "تلقينا نبأ وفاة السيد جاك شيراك رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

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كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لماكرون في وفاة جاك شيراك، وقال ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة فخامة السيد جاك شيراك رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

وتوفي شيراك، صباح الخميس، عن 86 عاما. وانتخب الراحل لمنصب رئاسة الجمهورية الفرنسية في 1995، وجدد له في 2002، وانتهت رئاسته بتاريخ 17 مايو 2007.

وفي عهده اعتمدت البلاد العملة الأوروبية الموحدة وألغت الخدمة العسكرية الإلزامية.