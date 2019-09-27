برنامج المدن الطبية بوزارة الداخلية يفعّل الابتعاث في تخصص التمريض

يعتزم برنامج المدن الطبية بوزارة الداخلية تفعيل ملتقى الابتعاث في تخصص التمريض، حيث عقد ملتقى بمشاركة عدد من أعرق الجامعات البريطانية المصنفة عالمياً تضمن ترشيح 200 طالب وطالبة لدراسة التمريض في الخارج. شارك في الملتقى كلٌّ من: جامعة بيرمنجهام المصنفة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم وأفضل 10 جامعات في تخصص التمريض عالمياً، وجامعة نوتينجهام الـ28 عالمياً في تخصص التمريض، وجامعة كوينز الـ20 عالمياً في مجال التمريض، إضافةً إلى جامعتي كوفنتري ويوكلان.

يأتي ذلك في إطار سعي البرنامج لتشغيل المدن الطبية مستقبلاً والاستنارة بخبرات الجامعات والمستشفيات الأمريكية والبريطانية، بما يخدم استراتيجية المدن الطبية ورؤيتها في التميز الطبي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. وقد تضمن الملتقى إقامة محاضرات تعريفية وورش عمل للتعريف بأنظمة ولوائح الابتعاث، بالإضافة إلى اختبارات تحريرية ومقابلات شخصية من قبل منسوبي الجامعات البريطانية لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية لدى المرشحين وتسهيل عملية الحصول على القبول الفوري، وتم ترشيح 200 طالب وطالبة.