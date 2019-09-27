“النمر” يوجه رسالة للمريض الذي يتمنى الموت

وجه الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، رسالة للمريض الذي يتمنى الموت، مؤكداً على ضرورة تمسكه بالأمل في الشفاء وزوال البلاء عنه.

ونبه “النمر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينهى عن تمني الموت عند نزول البلاء. وقال “النمر” اليوم الجمعة: لذلك المريض الذي يقول(يارب أموت وارتاح)، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنينَّ أحدُكم الموت لضرٍّ نزل به فإذا كان لا بد فاعلاً فليَقُل:اللهم أحيني ماكانت الحياة خيرًا لي،وتوفَّني إذا كانت الوفاة خيرًا لي.