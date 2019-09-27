المرور ينبه من 4 نتائج خطيرة للمراوغة بين المركبات بالطريق

وجه المرور السعودي، اليوم الجمعة، تنبيهًا لقائدي المركبات بالابتعاد عن المراوغة بين السيارات، والالتزام بتنظيمات السير على الطريق.

ونشر المرور –عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- إنفوجرافًا، بين من خلاله 4 نتائج خطيرة لذلك السلوك، تتمثل في، أولًا: أن المراوغة بسرعة بين المركبات تعد مخالفة للأنظمة المرورية، وثانيًا: أنها تعرض سلامة مستخدمي الطريق للخطر.

وثالثًا: أنها ترفع نسبة وقوع الحوادث بالطرق، ورابعا: انها تزيد من صعوبة التحكم بالمركبة.

وكان المرور ذكر في وقت سابق، أن عدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني أو نقاط التفتيش أو عدم الوقوف للدورية الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف، يعد مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٦).

من جهة أخرى، ألقى مرور منطقة الحدود الشمالية، منذ يومين، القبض على قائد الشاحنة الذي أساء استعمال منبه المركبة، كما قام أيضًا بإخفاء لوحاتها، مشيرًا إلى أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.