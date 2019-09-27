الحصيني: ارتفاع نسبة الرطوبة وهطول أمطار على مناطق عدة

أوضح الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، اليوم الجمعة، ارتفاعًا في نسبة الرطوبة على عدة أماكن بالمملكة، مع هطول أمطار بأماكن أخرى.

وقال الحصيني -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن الرطوبة مرتفعة صباح الجمعة على وسط وجنوب المنطقة الشرقية، وعموم الرياض والعاصمة الرياض، حيث وصلت إلى 49%.

وأضاف الحصيني، أن الرطوبة تزداد في المحافظات الجنوبية من المملكة، وفي منطقة نجران تصل إلى 80%. أما في طريف فتصل إلى 52%. مشيرًا إلى أن هناك اعتدالًا في الحرارة.

وتوقّع الحصيني، هطول أمطار بدءًا من اليوم الجمعة على جنوب وجنوب غرب منطقة الرياض نواحي السليل ووادي_الدواسر، إضافة إلى جنوب الأفلاج، وذلك لأول مرة منذ دخول فصل الخريف للعام 1441هـ. مضيفًا أن الأمطار تشمل كذلك مناطق: نجران وجازان وعسير والباحة.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت -في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الجمعة- هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير، كما تتكون السحب الرعدية الممطرة على منطقة الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأضافت الأرصاد أن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يستمر على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وتبوك والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أن حركة الرياح السطحية ستكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فستكون حركة الرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.