«كرة قدم» تنهي حياة مبتعث بولاية أوهايو.. والسفارة تنهي إجراءات النقل

تمكّنت السلطات الملحية في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة، من العثور على جثة مبتعث سعودي، غرق في إحدى البحيرات منذ يومين.

القصة بدأت بمباراة لكرة القدم، كان يشارك فيها المبتعث «شرف الهاشم» البالغ من العمر24 عامًا والمنتمي إلى محافظة القطيف، حيث اختفى بعد محاولته جلب الكرة من بحيرة مجاورة لملعب كرة القدم، وفقًا لما ذكرته «العربية».

وقال «علوي الهاشم» شقيق المبتعث، قال إن شقيقه كان يستعد لحفل زواجه، مضيفًا أنه طالب في السنة الأخيرة حيث يدرس الهندسة الكيميائية بجامعة كليفلاند ستيت بولاية أوهايو.

وحول حادث غرق شقيقه، قال "علوي"، إن أخاه اختفى عن أعين أصدقائه أثناء ذهابه لالتقاط كرة من بحيرة مجاورة للملعب، وقاموا بالبحث عنه دون جدوى، ثم اتصلوا بعدها بالشرطة، لتعثر على جثته في قاع البحيرة، وتم نقله بسرعة إلى المستشفى، لكن كان قد فارق الحياة.

من جانبها، تواصلت السفارة في الولايات المتحدة مع أسرة «الهاشم» لإبلاغهم بنبأ وفاة «شرف» وإنهاء الإجراءات الرسمية لنقل الجثمان ودفنه بالمملكة.