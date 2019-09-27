بالفيديو.. الشيخ الشثري يوضح حكم طلب الزوجة مسكنًا مستقلًّا

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، حكم طلب الزوجة من زوجها توفير مسكن خاص بها منفصل عن مسكن أهله، خاصة إذا لم يكن ذلك من الشروط التي تم اشترطها في بداية الزواج.

وقال الشيخ الشثري، خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة»، إن عقد النكاح له مقتضيات وآثار، منها ما يثبت أثره بطريق الشرع، مثل إثبات النسب ووجوب النفقة ووجوب المهر، ونحو ذلك، وهناك آثار تثبت بالعرف، حيث يتعارف الناس على أن عقد النكاح يشتمل على عدد من المعاني، وهناك آثار للعقد تكون بناءً على الشرط الذي يكون بين المتعاقدين.

وبالتالي فإذا كان هناك شرط مكتوب أو متفق عليه أو كان هناك عرف بين الناس، على أن المتزوجة توضع في بيت لوحدها، إذن فالمعروف عرفًا يقوم مقام المشروط شرطًا.