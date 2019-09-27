الجبير يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ‫عادل بن أحمد الجبير، على هامش الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول ‫سوريا؛ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وترأس الجبير وفد المملكة في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول ‫سوريا؛ وذلك على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

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