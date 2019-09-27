الجبير يرأس وفد المملكة في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول ‫سوريا

ترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، وفد المملكة في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا؛ وذلك على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.
وضم الوفد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان.
وكان الجبير جلس، أمس الخميس، مع رئيسي بوركينا فاسو والكونغو الديمقراطية، في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وناقش مع الرئيسين الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والبوركينيين بالخارج في جمهورية بوركينا فاسو ألفا باري.
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