الجمعية الرائدة النسائية تحتفل بمرور عام على انطلاق أنشطتها وبرامجها

وفي بداية الحفل رحبت الأستاذة فاطمة الأسلمي رئيسة مجلس إدارة الجمعية، بالحضور، وقدمت نموذجا تعريفيا بإنجازات الجمعية، تحدثت فيه عن تطور برامج الجمعية واكتمال جوانبها بين الأبعاد الاستراتيجية، وإنجازاتها المتميزة في مختلف المجالات التي تخدم المرأة في مختلف المستويات العمرية والثقافية والاجتماعية، موضحة مسارات وآليات العمل، وحصاد عام مضى من الانطلاق.
وألقت المديرة التنفيذية لجمعيّة الرائدة النسائيّة الاستاذة فاطمة بنت قاسم المالكي، كلمة انبعثت من قلب قائدة ملهمة تركت بصمة وأثرا رائعا في نفوس الموظفات، وبعد ذلك تم استعراض إنجازات الجمعية خلال السنة الماضية، كما تضمن العرض إحصائية بعدد الدورات المتقدمة وعدد المستفيدات، ونسبة نجاح الجمعية.
وعبرت الدكتورة أمل آل مشيط، عن شكرها لمنسوبات الجمعية ولكل الأيادي المعطاة، من جهات وأفراد وللشركاء النجاح، وتم تكريم الدكتورة آل مشيط في نهاية الحفل، إلى جانب تكريم منسوبات الجمعية والمساهمين والداعمين لهذا الحفل.
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