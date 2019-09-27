

الدوادمي 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

أقامت إدارة تعليم بالدوادمي أمس, احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانون، بحضور محافظ الدوادمي المكلف عبدالله بن مترك العجالين, ومدير التعليم عبدالله بن حمد السبيعي, ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة والقيادات التربوية, وذلك على مسرح الإدارة.

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بالسلام الوطني, ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم.

بعدها ألقى مدير التعليم كلمة تحدث من خلالها عن أهمية الوطن، واستعرض منجزات الإدارة لليوم الوطني، شاكرا جهود منسوبي ومنسوبات التعليم في مثل هذه المناسبات، ثم شاهد الحضور أوبريت "وطن الشموخ" من تنفيذ الإدارة، كما قُدم عدد من العروض الطلابية.

وفي ختام الاحتفال كرّم محافظ الدوادمي ومدير التعليم اللجان والأفراد المشاركين والداعمين لفعاليات اليوم الوطني، ثم توجه الجميع للمعرض الفني المصاحب للاحتفال الذي اشتمل على العديد من اللوحات والأعمال الفنية والتي شاركت فيها مدارس البنين والبنات على مستوى المحافظة بمناسبة اليوم الوطني.

// انتهى //

16:52ت م

0078





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / تعليم الدوادمي يحتفل باليوم الوطني الـ 89 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.