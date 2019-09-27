

وارسو 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

أقامت سفارة المملكة لدى جمهورية بولندا احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، بحضور ضيف الشرف وكيل وزارة الخارجية البولندي لشؤون الأمن والسياسة الأمريكية والأسيوية والأفريقية والسياسة الشرق أوسطية ماتشي لانغ ، وعدد من المواطنين والطلبة المبتعثين ومن المسؤولين البولنديين، ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدين لدى جمهورية بولندا ، وعدد من الصحفيين والإعلاميين, إضافة إلى أعضاء السفارة ومنسوبيها, وذلك بالعاصمة وارسو .

ورفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا محمد بن حسين مدني، باسمه وباسم أعضاء السفارة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

// انتهى //

16:34ت م

0073





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / سفارة المملكة لدى جمهورية بولندا تقيم احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ89 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.