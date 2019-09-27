السعودية اليوم / مُحافظ وادي الدواسر يُسلم شارة "المواطنة " لعددٍ من الكشافين



وادي الدواسر 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

سلّم مُحافظ وادي الدواسر بالنيابة الدكتور أحمد بن سعيد العلم ، عدداً من أفراد كشافة إدارة التعليم بالمحافظة من مختلف المراحل الكشفية ، شارة هواية " المواطنة " بعد اجتيازهم لمتطلباتها وفق دليل شارات الهوايات المُقر من جمعية الكشافة العربية

وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله الغانم ، أن الإدارة بدأت تلك الدورة من يوم الثلاثاء الماضي ، حيث تستهدف منحها لـ 150 فرداً من مختلف المراحل الكشفية ( الأشبال ، الفتيان ، المتقدم ), مُشيراً الى أهمية شارات الهواية الكشفية في تشجيع الكشافين على الرقي بأنفسهم وإعطائهم فرصة لاختيار ما يلبي ميولهم ورغباتهم ، وبما يدفعهم نحو الإبداع والابتكار والتجديد مما يؤثر في حياتهم المستقبلية.

وأكد أن حصول الكشاف على شارة أو شارات من شارات الهواية هو دليل على نجاحه في المعرفة والمهارة وتقديم الخدمة بصورة متميزة لكل شارة وانه بذلك الأمر يكتسب الكشاف أبعاد جديدة في سعة الأفق والعلاقة مع الآخرين والتعديل في السلوك والاتجاهات ، و بذلك يتحقق له المزيد من التنمية الذاتية فإذا زاد عدد الشارات التي يحصل عليها زادت خبرته وزادت شخصيته نمواً واكتمالاً.

// انتهى //

16:21ت م

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وادي الدواسر 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسسلّم مُحافظ وادي الدواسر بالنيابة الدكتور أحمد بن سعيد العلم ، عدداً من أفراد كشافة إدارة التعليم بالمحافظة من مختلف المراحل الكشفية ، شارة هواية " المواطنة " بعد اجتيازهم لمتطلباتها وفق دليل شارات الهوايات المُقر من جمعية الكشافة العربية السعودية ، وذلك خلال زيارته أمس للركن الكشفي بمعرض "همّة حتى القمّة " الذي أقامته الإدارة في قصر الثقافة ضمن احتفالاتها باليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله الغانم ، أن الإدارة بدأت تلك الدورة من يوم الثلاثاء الماضي ، حيث تستهدف منحها لـ 150 فرداً من مختلف المراحل الكشفية ( الأشبال ، الفتيان ، المتقدم ), مُشيراً الى أهمية شارات الهواية الكشفية في تشجيع الكشافين على الرقي بأنفسهم وإعطائهم فرصة لاختيار ما يلبي ميولهم ورغباتهم ، وبما يدفعهم نحو الإبداع والابتكار والتجديد مما يؤثر في حياتهم المستقبلية.وأكد أن حصول الكشاف على شارة أو شارات من شارات الهواية هو دليل على نجاحه في المعرفة والمهارة وتقديم الخدمة بصورة متميزة لكل شارة وانه بذلك الأمر يكتسب الكشاف أبعاد جديدة في سعة الأفق والعلاقة مع الآخرين والتعديل في السلوك والاتجاهات ، و بذلك يتحقق له المزيد من التنمية الذاتية فإذا زاد عدد الشارات التي يحصل عليها زادت خبرته وزادت شخصيته نمواً واكتمالاً.// انتهى //16:21ت م0069

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