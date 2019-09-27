السعودية اليوم / كشف مخبأ للأسلحة وتوقيف إرهابيين بالجزائر



الجزائر 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

كشف الجيش الجزائري بمنطقة تمنراست جنوب البلاد، مخبأ للأسلحة والذخيرة كما أوقفت عنصري دعم للجماعات الإرهابية بمحافظة المسيلة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن قواتها كشفت ودمرت أمس مخبأ للأسلحة يحتوي على بنادق وذخيرة وكمية من الطلقات النارية والمخازن.

وفي عملية منفصلة تمكنت قوات الجيش بمحافظة المسيلة شرقي البلاد، من إلقاء القبض على عنصري دعم للجماعات الإرهابية.

من جهة أخرى، ذكر البيان أن حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني بكل من محافظات وهران ومستغانم والشلف غربي البلاد، أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية لـ59 شخصا كانوا على متن قوارب بدائية الصنع وتم احالتهم إلى الجهات القضائية.

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16:19ت م

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