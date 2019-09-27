اليوم الوطني / مركز ثلوث المنظر بمحافظة بارق يحتفل باليوم الوطني الـ 89



محايل 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

احتفل مركز ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق أمس, بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، بحضور رئيس المركز إبراهيم بن عبد الله الشهري, ومديري الإدارات الحكومية والأمنية, وذلك بمقر الحديقة العامة التابعة لبلدية بارق.

وتجول رئيس المركز على المعارض والأركان التي ضمت عدداً من الأسر المنتجة, إضافة لمشاركة القطاع الخاص.

عقب ذلك توالت فقرات الحفل من الكلمات الخطابية والقصائد الشعرية الوطنية التي نالت استحسان الجميع، كما قُدمت عدد من الفقرات والعروض الترفيهية, وأوبريت وطني, بمشاركة إحدى الفرق الشعبية.

وأوضح رئيس المركز الشهري خلال الاحتفال أن ما قام به مؤسس هذا الكيان الملك عبدالعزيز - رحمه الله - من جهود عظيمة نتج عنها توحيد شتات هذه البلاد وإرساء دعائم الأمن والأمان والتنمية، منوهاً بما يحظى به وطننا من تطور في كل المجالات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

// انتهى //

16:18ت م

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