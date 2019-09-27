اليوم الوطني / سفارة المملكة في كوالالمبور تحتفل باليوم الوطني الـ ٨٩



كوالالمبور 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

احتفلت سفارة المملكة في العاصمة الماليزية كوالالمبور باليوم الوطني الـ ٨٩.

واستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان ، الحضور وضيف الشرف ممثل الحكومة الماليزية معالي وزير الزراعة والصناعات المبنية على الزراعة داتوء صلاح الدين بن ايوب ، بحضور الوزير بإدارة رئيس الوزراء للشئون الدينية داتوء مجاهد يوسف راوا ، والسفراء المعتمدين ، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، ومسؤولي الإعلام، ورجال الأعمال.

وجرى خلال الحفل عرض فيديوهات وثائقية تعكس مختلف مظاهر التطور والنماء في المملكة ، حيث شاركت المكاتب التابعة للسفارة بتقديم عروضها ، بحضور فرقة سعودية أدت بعض الألوان الفلكلورية ، التي تعكس الموروث الثقافي لمناطق المملكة ، حيث لاقت عروضها الاستحسان من الحضور الذي تابعها بكل اهتمام وإعجاب.

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16:15ت م

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