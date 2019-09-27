

جاكرتا 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي اليوم, معالي مساعد الأمين العام لمنظمة الأسيان كونق فوك, وذلك بمقر المنظمة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثقافي بين المملكة ودول الأسيان.

// انتهى //

15:49ت م

0061





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السفير الثقفي يلتقي مساعد الأمين العام لمنظمة الأسيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.