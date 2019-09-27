5 سنوات من الإنجازات.. المشروعات القومية تزين مصر في عهد السيسي

شهدت مصر طفرة كبيرة في المشروعات القومية خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعلى مدار الـ5 سنوات الماضية دشنت الحكومة المصرية العديد من المشروعات التي تسهم في رفع مستوى الاقتصاد وزيادة الدخل القومي المصري عبر جذب الاستثمارات الأجنبية.

"العين الإخبارية" ترصد أبرز المشروعات القومية خلال الـ5 سنوات الماضية.

قناة السويس الجديدة



على مساحة 72 كم تم إنشاء قناة السويس الجديدة بهدف تقليل المدة الزمنية لعبور السفن إلى 11 ساعة بدلا من 18 ساعة لتحقيق ربحية أكثر تقدر بنسبة 50% طول المجرى الملاحي.

ويسهم قصر المدة الزمنية في زيادة الطلب على القناة الجديدة كممر ملاحي رئيسي، إضافة لرفع تصنيفها عالميا نظرا لقصر زمن انتظار السفن 3 ساعات بدلا من 8 و11 ساعة، ما يزيد من القدرة الاستيعابية للسفن ما يتواكب مع حجم التجارة العالمية.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

بـ6 موانئ بحرية و4 مناطق صناعية تأسست المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة تقدر بنحو 460.6 كم2، وتضم المنطقة موانئ العريش والعين السخنة والطور والأدبية وميناءي غرب وشرق بورسعيد، إضافة إلى مناطق صناعية من بورسعيد إلى العين السخنة.

وتستهدف مصر من المنطقة تنشيط الصناعات المختلفة ودعم محور قناة السويس وتوفير فرص عمل للشباب، ما يصب في صالح الاقتصاد المصري.





أنفاق قناة السويس

تربط الأنفاق البالغ عددها 5 أنفاق بين سيناء ودلتا مصر، ما يسهل حركة المصريين والبضائع بين شرق وغرب مدن القناة يوميا، وتضم نفقي الإسماعيلية اللذين يصلان إلى سيناء لتقلص المسافة والمدة الزمنية بين المدينتين ما بين 15- 20 دقيقة، بينما يربط نفقا بورسعيد بين شرق القناة وغربها لتسهيل حركة نقل البضائع بشكل أساسي.

حي الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة

تخطط الحكومة المصرية لنقل المصالح والوزارات إلى العاصمة الإدارية، حيث تم تأسيس حي مكون من 36 مبنى من بينها 34 مبنى للوزارات ومبنيان لرئاسة الوزراء والبرلمان على مساحة تقدر بنحو 550 فدانا.

مدينة العلمين الجديدة

تعد الحكومة المصرية مدينة العلمين الجديدة الواقعة على مساحة 48 ألف فدان لتصبح بوابة مصر للاستثمار عبر تشييد العديد من المشروعات، واستيعاب نحو أكثر من 3 ملايين نسمة.

وتضم المدينة ممشى بطول 14 كم، و4 كباري مشاة وسيارات إضافة لكوبري بوغازي للمشاة بتكلفة تقدر 2 مليار جنيه مصري.





مدينةدمياط للأثاث

يستهدف إنشاء مدينة دمياط للأثاث شمال مصر إلى دعم الصناعات والحرف القديمة، نظرا لتوفيرها 100 ألف فرصة عمل بشكل مؤقت و30 ألف فرصة بشكل دائم.

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وفي شمال دمياط، تؤسس مدينة متكاملة على مساحة 331 فدانا لصناعة الأثاث لتفتح بوابة التصدير للخارج، ما يسهم في رفع كفاءة الحرفة والعاملين بها لتأهيلهم للمنافسة إقليميا ودوليا.

مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة

وعلى أطراف العاصمة المصرية بمدينة العاشر من رمضان، دشنت الحكومة مجمعا للصناعات الصغيرة والمتوسطة ليضم 384 ورشة صناعية مقسمة على 3 مجمعات صناعية على مساحة تقدر 454 ألف م2.

ويستهدف المشروع الذي تصل تكلفته إلى 386 مليون جنيه مصري إلى توفير فرص العمل المؤقتة والدائمة للشباب المصري.





أكبر مصنع للإسمنت في الشرق الأوسط

وفي مدينة بني سويف صعيد مصر، تأسس أكبر مصنع للإسمنت في الشرق الأوسط وفقا لمعايير البيئة الحديثة في العالم لدعم حركة التنمية التي يتبناها برنامج الحكومة المصرية.

ويضم المصنع 6 خطوط إنتاج تخدم 6 آلاف مستفيد من الإسمنت يوميا، ما يسهم في جذب الاستثمارات إلى المدينة المصرية.

أول مصنع للنجيل الصناعي بمصر

يستهدف المشروع الأول من نوعه في مصر إلى توفير احتياجات السوق المصرية من النجيل الصناعي والسماح بتصدير الفائض للخارج.

ويمثل إنشاء مصنع للنجيل الصناعي فوائد كبيرة للاقتصاد المصري بتوفير المياه المستهلكة وخفض تكلفة الصيانة للنجيل الطبيعي.





المليون ونصف المليون فدان

يعد مشروع المليون ونصف المليون فدان إحياء للريف المصري، عبر مجموعة من الدراسات العلمية للمجتمعات العمرانية والأنشطة الزراعية والصناعية، ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل وتوفير فرص عمل ووحدات سكنية للعاملين بهذا المشروع.

ويضم المشروع 500 ألف فدان في 9 مناطق من بينها الفرافرة القديمة والفرافرة الجديدة ومنطقتا الدخيلة والمغرة.





المتحف المصري الكبير

اهتمام الحكومة المصرية لم يقتصر على المشروعات الاستثمارية فقط، بل حرصت على استكمال بناء المتحف المصري الكبير الواقع بالقرب من الجيزة غرب القاهرة، ليصبح المتحف أكبر متاحف الشرق الأوسط والعالم من حيث عدد القطع الأثرية التي يحتويها ومساحته.

ومن المتوقع أن يفتتح المتحف المشيد على 117 فدانا، في نهاية 2020 ليضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من مختلف العصور لدعم قطاعي السياحة والآثار في مصر.



