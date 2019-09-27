هل يشترط أن يكون السكن المستقل خارج مدينة الأهل؟ حساب المواطن يرد

2019-09-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على متطلبات وشروط تسجيل الفرد كمستفيد مستقل بعيداً عن العائل الرئيسي.

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالاً من مواطن عشريني يقيم بمفرده داخل استراحة في نفس المدينة التي تقيم فيها أسرته ويستفسر عن إمكانية التسجيل كفرد مستقل.

ورد حساب متابعات الخليج 365 بالقول: بإمكانك التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة.

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وحول عقد الإيجار الذي يجب إرفاقه قال حساب متابعات الخليج 365 : في حال تم إرفاق عقد الإيجار، لا بد من إرفاق عقد الإيجار الموحد بحيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان.

وفي معرض الرد على سؤال آخر بشأن موعد الأهلية أوضح حساب متابعات الخليج 365 أنه يتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج ، وبإمكان الراغبين في معرفة نتيجة الأهلية الدخلة إلى الحساب ثم الانتقال إلى دراسة الأهلية.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 24 استحقاق شهر نوفمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.