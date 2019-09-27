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الأرصاد: استمرار الأمطار والرياح الشديدة في 10 مناطق غداً
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، غدا، على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
كما توقعت أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك، الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، الجوف والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.
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