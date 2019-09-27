السعودية | مسؤول أممي يثمن خطة السعودية لتقديم 500 مليون دولار لليمن

شكرا لقرائتكم مسؤول أممي يثمن خطة السعودية لتقديم 500 مليون دولار لليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تقدم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك بالشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على الدعم السخي الذي أعلنته بتقديم مبلغ 500 مليون دولار أميركي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019م.

وأوضح لوكوك أنه سيتم تحويل هذه الأموال إلى برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسيف، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأغذية والزراعة، لدعم الأولويات الأساسية في خطة الاستجابة الإنسانية وحفظ حياة الملايين.

وشدد لوكوك على فعالية الشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم المعونات ومساعدة المتضررين، ما أدى لمنع انتشار المجاعة وتراجع وباء الكوليرا، مفيدا أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن استقبلت ما يزيد عن مليارين و300 مليون دولار بما يغطي 56% من الاحتياجات لهذا العام.