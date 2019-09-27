السعودية | معرض مركز الملك سلمان بنيويورك يحظى بإقبال جماهيري كبير

شكرا لقرائتكم معرض مركز الملك سلمان بنيويورك يحظى بإقبال جماهيري كبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حظي معرض مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المقام في مدينة نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بإقبال جماهيري كبير.

واطّلع زوار المعرض على المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز، لليمن وغيره في 44 دولة حول العالم، وذلك في مجالات عدة منها قطاع الأمن الغذائي، والصحة والحماية والرعاية والإغاثة العاجلة والتعليم، وبرامج إيواء النازحين، وإقامة المخيمات لهم وكيفية الوصول إلى المستحقين من خلال الجسور الإغاثية الجوية وعبر السفن والقوافل البرية وحتى عبر الدواب في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

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كما أبرز المعرض الجهود المبذولة في البرنامج السعودي، لنزع الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية "مسام" وانتزاعه، لما يقارب من 90 ألف لغم متنوع في اليمن.

كما احتوى المعرض تعريفاً بمركز الأطراف الصناعية، هذا المشروع النوعي الذي يصنع ويوفر الأجهزة التعويضية والأطراف المبتورة وإقامة برامج تأهيلية متنوعة للمتضررين.

وقد عبر الزائرون عن إعجابهم بما شاهدوه من عمل إغاثي وإنساني، مشيدين بالجهود السعودية المتميزة لخدمة العمل الإنساني في شتى أنحاء العالم.